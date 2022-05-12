ارتفاع معدل البطالة الرسمي في لبنان نحو ثلاثة أضعاف

إرتفع معدل البطالة الرسمي في لبنان نحو ثلاثة أضعاف على وقع الإنهيار الإقتصادي الذي يعصف بالبلاد، وفق مسح جديد أجرته الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة وتمت نشر نتائجه الخميس.

وقالت إدارة الإحصاء المركزية في لبنان ومنظمة العمل الدولية في بيان صحافي: “إرتفع معدل البطالة في لبنان من 11,4 في المئة في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2019 إلى 29,6 في المئة في كانون الثاني الماضي.”

وأوضحت الدراسة أن “ما يقارب ثلث القوى العاملة الناشطة كانت عاطلة عن العمل مطلع العام، مشيرة الى أن نسبة البطالة في صفوف النساء أعلى مما هي عليه لدى الرجال.”

وبحسب المسح الذي شمل عيّنة من 5444 أسرة من مختلف المحافظات، فإن “العمالة غير المنظمة، أي تلك التي لا تغطيها بشكل كاف الترتيبات الرسمية ونظم الحماية، تمثل الآن أكثر من ستين في المئة من مجموع العمالة في لبنان.”