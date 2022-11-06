الأحد 12 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 6 نوفمبر 2022 |
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إرجاء انتخاب 4 أعضاء بمجلس نقابة المحامين في بيروت

منذ 42 دقيقة
القضاء

القضاء

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عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للمحامين، المقررة دورتها الأولى عند التاسعة من صباح اليوم، لإنتخاب أربعة اعضاء في مجلس ‏النقابة، إنفاذا لجدول الأعمال المقرر، بناء على دعوة نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ ناضر كسبار الذي حضر وأعضاء مجلس ‏النقابة، كما حضر المرشحون لمركز عضوية مجلس النقابة إضافة إلى زهاء 35 محاميا ممن يحق لهم الإشتراك في الجمعية.‏
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ترأس الإجتماع النقيب ناضر كسبار، وبعد الإنتظار حتى العاشرة، إفتتحت الجلسة وألقى النقيب كسبار كلمة بالمناسبة، وإذ تبين ان ‏النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 38 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة لم يتوافر لعقد هذه الجمعية، تلا أمين السر ‏الأستاذ سعد الدين الخطيب المحضر وأرجئ الإجتماع الى التاسعة من صباح يوم الاحد في العشرين من الحالي. ‏

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