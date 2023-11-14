الثلاثاء 30 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 14 نوفمبر 2023 |
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إرجاء جلسة مجلس الوزراء لعدم اكتمال النّصاب... وهؤلاء حضروا

منذ 42 دقيقة
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

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أُرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرّر عقدها اليوم، وكان قد حضر بالإضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، 13 وزيراً اجتمعوا مع ميقاتي، وهم:

وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
وزير الصناعة جورج بوشكيان
وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي
وزير الإتصالات جوني القرم
وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة
وزير المالية يوسف الخليل
وزير المهجرين عصام شرف الدين
وزير الصحة فراس الأبيض
وزير البيئة ناصر ياسين
وزير الشباب والرياضة جورج كلاس
وزير الزراعة عباس الحاج حسن
وزير الثقافة محمد المرتضى
وزير السياحة وليد نصار.

وقال مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال فارس الجميّل إنّ الجلسة أُرجئت إلى يوم آخر، من دون تحديد موعد.

وأفادت معلومات بأنّ الوزراء الذين طيّروا النصاب هم وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وزير الإعلام زياد مكاري، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ونائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي.

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