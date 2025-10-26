إرسلان نعى طليع حمدان: برحيله يفقد لبنان ركناً من إرثه الشعري وصوت الجبل الأصيل

نعى رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال إرسلان الشاعر الكبير طليع حمدان، معتبرًا أن لبنان والجبل يودّعان ظاهرة شعرية استثنائية في تاريخ الشعر والزجل الأصيل، وركنًا من أركان الإرث الثقافي اللبناني.

وكتب إرسلان عبر منصة “إكس”:

“نودّعُ، والجبل ولبنان اليوم، ظاهرة شعرية استثنائية في تاريخ الشعر والزجل الأصيل، ظاهرة قد لا تتكرّر في عصرنا هذا، فقيداً كبيراً دخل إلى كلّ بيت، وكلّ قلب، وكلّ وجدان حيّ. باسمي وباسم الحزب الديمقراطي اللبناني، أنعى إلى اللبنانيين عامة، وأبناء الجبل وعين عنوب خاصة، رحيل الشاعر الكبير طليع حمدان، أحد أعمدة الزجل اللبناني وصوت الجبل الشامخ. برحيله يفقدُ لبنان ركناً من إرثه الثقافي والشعري، ووجهاً من وجوه الأصالة والالتزام الوطني. رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته، وألهم عائلته ومحبّيه الصبر والسلوان”.

وختم إرسلان مؤكّدًا أنّ رحيل حمدان خسارة كبيرة للساحة الأدبية والوطنية، لما مثّله من قيمة فنية وشعبية تجاوزت حدود الجبل لتطال وجدان اللبنانيين جميعًا.