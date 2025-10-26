الأحد 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إرسلان نعى طليع حمدان: برحيله يفقد لبنان ركناً من إرثه الشعري وصوت الجبل الأصيل

منذ 17 دقيقة
رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال إرسلان

رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال إرسلان

A A A
طباعة المقال

نعى رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال إرسلان الشاعر الكبير طليع حمدان، معتبرًا أن لبنان والجبل يودّعان ظاهرة شعرية استثنائية في تاريخ الشعر والزجل الأصيل، وركنًا من أركان الإرث الثقافي اللبناني.

وكتب إرسلان عبر منصة “إكس”:

“نودّعُ، والجبل ولبنان اليوم، ظاهرة شعرية استثنائية في تاريخ الشعر والزجل الأصيل، ظاهرة قد لا تتكرّر في عصرنا هذا، فقيداً كبيراً دخل إلى كلّ بيت، وكلّ قلب، وكلّ وجدان حيّ. باسمي وباسم الحزب الديمقراطي اللبناني، أنعى إلى اللبنانيين عامة، وأبناء الجبل وعين عنوب خاصة، رحيل الشاعر الكبير طليع حمدان، أحد أعمدة الزجل اللبناني وصوت الجبل الشامخ. برحيله يفقدُ لبنان ركناً من إرثه الثقافي والشعري، ووجهاً من وجوه الأصالة والالتزام الوطني. رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته، وألهم عائلته ومحبّيه الصبر والسلوان”.

 

وختم إرسلان مؤكّدًا أنّ رحيل حمدان خسارة كبيرة للساحة الأدبية والوطنية، لما مثّله من قيمة فنية وشعبية تجاوزت حدود الجبل لتطال وجدان اللبنانيين جميعًا.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

النائب إلياس اسطفان
النائب اسطفان في سيدني.. دعوة إلى تفعيل دور الاغتراب والمشاركة في الانتخابات المقبلة
الوزير السابق يوسف سلامه
الوزير السابق يوسف سلامه: سياسيّو لبنان بين ارتهان الخارج وغياب الكرامة الوطنية
مباني مدمرة وأنقاض في حولا بسبب الغارات الإسرائيلية، جنوب لبنان، 11 أكتوبر 2025. رويترز
منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. إسرائيل اغتالت 365 عنصراً من حزب الله!

الأكثر قراءة

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة تول في قضاء النبطية (إكس)
إسرائيل تغتال قيادي كبير في حزب الله بجنوب لبنان.. من يكون؟
غارة إسرائيلية على بلدة تول بجنوب لبنان
هل أصبحت الضربة الإسرائيلية الموسعة على لبنان "مسألة وقت فقط"!؟
الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ غارة جوية على منزل في بلدة كفر تبنيت جنوبي البلاد
تصعيدٌ يُنذر بالأسوأ... وكيف يقرأ "الثنائي" التّهديد بالحرب؟