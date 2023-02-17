إرشادات للمزارعين من مصلحة الأبحاث الزراعية

عمّمت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة – رياق Lari إرشادات للمزارعين، أشارت فيها الى أنه “بعدما ثبت عدم صحة تهويلات الطقس بعواصف ثلجية ورياح قطبية، فإن درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع بدءاً من يوم السبت مع قلة فرص هطول أمطار، لذا يطلب من المزارعين والمواطنين:

1- متابعة أعمال رش مبيدات الأعشاب

2- متابعة زرع الأغراس الجديدة

3- رش الأسمدة الضرورية في هذا التوقيت وتجزئة وضع الأسمدة

4- مزارعي القمح التحضر للري التكميلي للقمح نهاية شباط

5- تتراجع حدة تشكل الجليد لتصل الى إرتفاع 1500 متر وربما أكثر من ذلك بسبب إرتفاع درجات الحرارة.

6- البدء بزرع البطاطا في البقاع”.

وستتابع Lari إرسال الإرشادات.