إرشادات من مصلحة الأبحاث لتجنب موجة الصقيع

أشارت مصلحة الابحاث “LARI”، في ​النشرة​ الارشادية حول الاحوال الجوية والارشادات للمواطنين وللمزارعين، إلى أن “منخفضا جويا خفيف الفعالية يسيطر على ​لبنان​ منذ صباح اليوم الجمعة 19/2/2021 وينحسر منتصف الليل ليحل محله الصقيع”، لافتةً إلى أن طقس اليوم غائم”.

وأوضحت المصلحة أن “ثلوجاً خفيفة تتساقط صباحاً على 900 متر و​البقاع​ تتحول مع تقدم ساعات النهار الى ثلوج ممزوجة بالماء، لتصبح أمطاراً ساعات الظهر وبعد الظهر، وتستمر حتى منتصف الليل بحيث تتوقف الهطولات، ويحل محلها الصقيع على ارتفاع 900 متر والبقاع”. وأفادت بأن “الحرارة في البقاع 5 وعلى الساحل 14، والرياح شمالية غربية 20 كلم/ساعة”.

أما السبت 20/2/2021، أشارت المصلحة إلى أن “الطقس مستقر صاف وبارد، والحرارة في البقاع 6 وعلى الساحل 15، والرياح شمالية غربية 20 كلم/ساعة”، لافتةً إلى أن “الجليد يتشكل ليلاً على ارتفاع 800 متر وفي البقاع”.

والاحد 21/2/2020، قالت المصلحة إن “الطقس مستقر صاف وبارد، والحرارة في البقاع تكون نهاراً 7 درجات وعلى الساحل 16، أما ليلاً فتدنى الحرارة الى -5 في البقاع، ويتشكل الصقيع والجليد على ارتفاع 500 متر عن سطح البحر، رياح شمالية 10 كلم/ساعة”.

والاثنين 22/2/2021، يكون الطقس “مستقر صاف مع ارتفاع ​درجات الحرارة​ الى 9 بقاعاً و17 ساحلاً، والرياح تكون شمالية 10 كلم/ساعة، في وقت يتشكل الجليد في البقاع وعلى ارتفاع 800 متر”. أما الثلاثاء 23/2/2021، أوضحت الملحة أن “الطقس سيكون مستقر صاف مع ارتفاع درجات الحرارة الى 10 بقاعاً و18 ساحلاً، مع رياح شمالية 10 كلم/ساعة، ويتشكل الجليد في البقاع وعلى ارتفاع 900 متر

وتابعت، “الاربعاء 24/2/2021، الطقس سيكون مستقر صاف مع ارتفاع درجات الحرارة الى 12 بقاعاً و20 ساحلاً، مع رياح شمالية 10 كلم/ساعة،ويتشكل الجليد في البقاع وعلى ارتفاع 1000 متر”. و”الخميس 25/2/2021، الطقس متقلب مع احتمال أمطار، كذلك يوم الجمعة 26/2/2021، بينما يستقر الطقس وترتفع درجات الحرارة يوم السبت 27/2/2021″.

ونشرت LARI إرشادات للصقيع، تتضمن:

1-وضع مانع التجمد Antigel في مشعاع (رادياتور) السيارات

2-وضع مانع التجمد Antigel في مشعاع الجرارات الزراعية ومضخات المياه في السهل

3-تدفئة البيوت البلاستيكية خاصة مساء السبت – الاحد

4-تدفئة مزارع الدواجن خاصة مساء السبت – الاحد

5- الانتباه من تجمد المياه في قساطل المياه المكشوفة في المنازل خاصة مساء السبت – الاحد ( تغطيتها ب​الثلج​ أو بجنفيص أو بقماش مبلول بالماء…)