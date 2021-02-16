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إرشادات هامة من الدفاع المدني تزامناً مع وصول العاصفة

منذ 6 ثواني
منخفض جوي يضرب لبنان

منخفض جوي يضرب لبنان

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اصدرت المديرية العامة للدفاع المدني بيانا ذكرت فيه “بضرورة اتباع ارشادات السلامة العامة خلال العاصفة التي تمر بها البلاد حاليا، لا سيما لجهة التأكد من تجهيزات التدفئة قبل استعمالها”.

واكدت على “ضرورة توخي الحذر عند اشعال أجهزة التدفئة العاملة بواسطة اللهب المكشوف (“مناقل فحم”، مدفئة على الغاز، الخ…) ووضعها بشكل آمن تفاديا لتسبب اشتعال النيران (ستائر، غسيل، الخ…).واطفاء هذه الوسائل قبل الخلود الى النوم او الخروج من المنزل”.

وشددت على “تهوئة الغرف من وقت الى آخر حفاظا على كمية الاوكسيجين الضرورية”.

كما ذكرت المواطنين بضرورة الاتصال على رقم الطوارىء 125 في حال حدوث اي طارئ.

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