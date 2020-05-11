إزاء تراجع “دفاعات فيروس كورونا” المستجد… وزارة الصحة تدق جرس الإنذار

إزاء تراجع “دفاعات كورونا”، دقت وزارة الصحة جرس الانذار. وسارع وزير الداخلية محمد فهي الى اصدار مذكرة جديدة- قديمة تقضي بلزوم المنازل بين السابعة مساء والخامسة صباحا، تحت طائلة تطبيق القوانين، او اتخاذ اجراءات اشد قساوة.

واوضح عضو لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري لـ”اللواء” ان اللجنة تجتمع اليوم للبحث في ماهية الضوابط التي يمكن اتخادها لمنع انتشار الفيروس بشكل اكبر ودراسة المعطيات التي سجلت حول الإصابات ومصدرها وما اذا كانت بفعل حركة القادمين من الخارج كلها ام لا مشيراً الى ان موضوع اقفال البلد قد يبحث ايضاً.

وعلمت “اللواء” ان اي قرار يتصل بإعادة النظر بقرارات التعبئة العامة يستدعي اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع الذي يخرج بتوصيات للحكومة وليس معروفا ما اذا كان سينعقد قبيل موعد جلسة هذا الثلاثاء ام لا والأرجح كذلك وفي كل الأحوال فإن ما قد يخرج عن اجتماع لجنة المتابعة يعطي مؤشرا لكل ذلك.

ومن غير المستبعد ان يكون للتفلّت الحاصل في المجتمع على صعيد كورونا، لا سيما بعد اقفال المحكمة العسكرية وحجر القضاء والمحامين وعدد من العسكريين، اعادة النظر بقرار العودة الى المدارس والجامعات.