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إزالة المنزل المخالف الموضوع على أملاك المطرانية المارونية في لاسا

منذ 11 دقيقة
بلدة لاسا

بلدة لاسا

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أزالت قوى الأمن الداخلي فجر اليوم المنزل الجاهز المخالف الموضوع على أملاك المطرانية المارونية في لاسا حيث تم حجزه وذلك عملا ً بالاشارة القضائية الصادرة عن النيابة العامة في جبل لبنان.

وأفاد وكيل النيابة البطريركية المارونية في منطقة جونيه أندريه باسيل، أنه بعدما قام كل من علي داوود المقداد وحسن فارس المقداد بتركيز بيت جاهز(préfabriqué)  في عقار تملكه المطرانية، وهو عقار ممسوح مسحاً اختيارياً وبعدها مسح نهائياً وملكيته ثابتة للمطرانية، ادعت هذه الاخيرة امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وجاءت الاشارة القضائية بإزالة التعدي اي بإزالة البيت. الا ان المدعى عليهما رفضا الامتثال للاشارات القضائية كما عمدا الى التمادي في الاعتداء على عقار الكنيسة ووضعا مؤخراً حمامات جاهزة ليل الاربعاء.

وكشف المحامي باسيل أيضاً أنه عند علم المدعى عليهما بوجود اشارة قضائية بازالة التعدي من قبل القوى الامنية، اقدمت الجهة المعتدية ومجموعة من أهالي البلدة ومشايخها بقطع الطريق الذي يربط جرد كسروان وجبيل ومنعوا القوى الامنية من دخول البلدة. لكن بعد تدخل الجيش اعيد فتح الطريق واعطيت مهلة للاثنين لتنفيذ اشارة النيابة العامة لازالة المخالفة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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