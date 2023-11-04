إسبانيا تستعد لإرسال 600 جندي لتعزيز قوات اليونيفيل في لبنان

تستعد إسبانيا لإرسال قوة عسكرية ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، لمراقبة وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، ودعم الجيش اللبناني، بحسب موقع موقع “infobae” الإخباري.

وذكر الموقع أن بعثة “اليونيفيل” في لبنان تعد أهم انتشار دولي دائم لإسبانيا، التي تحتفظ على مدار العام بأكثر من 600 جندي في هذا البلد الشرق أوسطي من خلال وحدتين تتناوبان كل 6 أشهر.

وأوضح الموقع أن وزارة الدفاع الإسبانية تستعد لإرسال لواء إكستريمادورا إلى لبنان، الذي الذي سيتولَّى قيادة عملية “هيدالغو” الحرة، وهو الاسم الذي أطلقه الجيش على هذه المهمة، مشيرًا إلى أن قوام هذه القوة يتألف من 612 جنديًا يدعمون الحكومة والجيش اللبناني والمدنيين، ويراقبون وقف الاعتداءات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.