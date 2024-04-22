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إسبانيا قلقة من امتداد الصراع إلى لبنان لأنه "دولة هشة ومتوترة"

منذ ساعة واحدة
إسبانيا - لبنان

إسبانيا - لبنان

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حذر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (الاثنين 22-4-2024) من أنّ “احتمال امتداد الصراع إلى لبنان بات مصدر قلق لأن أبعاده ستتغير ولأن لبنان دولة هشة ومتوترة”.

كما أكد الوزير الإسباني “الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر ضروري للغاية إذا أردنا حلا سياسيا للوضع بالشرق الأوسط”.

وأضاف “نطالب بوقف دائم لإطلاق النار مع خطر امتداد العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى رفح”.

وأكمل ألباريس: “نطالب بفتح جميع النقاط البرية مرة واحدة وإلى الأبد لتقديم المساعدات للمدنيين في غزة”.

وأوضح أنّ “حل الدولتين يعني جعل السلام نهائيا لا رجعة فيه وتجنب دوامات العنف المتواصلة”.

 

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