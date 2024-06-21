إسبانيا: نعمل مع شركائنا على خفض التصعيد في جنوب لبنان

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، “أننا نعمل مع شركائنا على خفض التصعيد في جنوب لبنان وهذا سبب آخر لوقف الحرب في غزة”.

وقال ألباريس في تصريح اليوم الجمعة: “حذّرنا مراراً من التصعيد عند الحدود اللبنانية – الإسرائيلية”، مشددا على أنه “لا يمكن السماح باتساع دائرة العنف في الشرق الأوسط”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت أنّ الوزير أنتوني بلينكن أبلغ مسؤولين إسرائيليين في واشنطن، بضرورة تجنّب المزيد من التصعيد مع “حزب الله” في جنوب لبنان.

وشدّد بلينكن خلال اجتماع مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، على ضرورة التوصّل إلى حل دبلوماسي على جبهة لبنان.

من جهته، أشار المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر إلى تزايد كبير في الهجمات على الحدود الشمالية لإسرائيل، موضحًا أنّ الولايات المتحدة تسعى إلى حل دبلوماسي لمنع التوتر.