إستعدّوا لأزمة طحين حقيقيّة!

أعلن تجمّع مخابز المرقوق والتنور والأفران الصغيرة في الجنوب، في بيان، أن قطاعهم بدأ ينهار وأن عشرات المخابز المرقوق والتنور بدأت بالإقفال نتيجة رفع الدعم عن الطحين المخصص لها وتحويله الى الدولار، ومع ارتفاع الكبير للدولار أصبح الفرق كبيرا وشاسعا بين سعري ربطة الخبز العربي وربطة المرقوق والتنور والمنقوشة”.

واشار التجمع الى “اننا حذرنا من رفع الدعم الجزئي عن الطحين وتحويله فقط الى الخبز العربي”، معتبرا “اننا ذاهبون الى كارثة وهي وضع مئات العائلات بل الالاف من هذه العائلات بلا مورد رزق وبلا عمل نتيجة هذا القرار غير المدروس والمسؤول عن تدمير قطاع انتاجي بكامله”.

واعتبر انهم “فصلوا قرار الدعم على قياس الأفران الكبيرة التي اصبحت تحتكر كل صناعات العجين من المنقوشة الى الكعك والتنور وغيرها”، ودعا وزارة الإقتصاد الى “التدقيق في فواتير تلك الأفران لجهة الطحين غير المدعوم ومقارنتها بالمسحوبات السابقة قبل رفع الدعم”.

واعلن انه “بدل الدعم الكامل على الخبز العربي الذي يستفيد منه مليون ونصف لاجىء سوري تغطيهم الهيئات الدولية، كان المفروض إيجاد الية لإكمال الدعم كاملا على الطحين للحفاظ على عملنا وقوت عيشنا والذي ليس لنا بديلا عنه منذ سنوات طويلة”.

وطالب التجمع “القوى السياسية في الجنوب ونوابه أيضا، العمل فورا على ايقاف جريمة وضع الاف العائلات في الشارع”.