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إسرائيل تتحضر للحرب على جنوب لبنان في هذا التاريخ.. صحيفة تكشف التفاصيل!

منذ 10 دقائق
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ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصادر، أن “إسرائيل قد تشنّ عملية عسكرية ضد حزب الله بجنوب لبنان في النصف الثاني من شهر تموز الجاري”، وفقاً لما نقله موقع “لبنان24”

وبحسب الصحيفة، أشار دبلوماسيون غربيون إلى أن “العملية العسكرية في جنوب لبنان قد تبدأ في الأسبوع الثالث أو الرابع من تموز الجاري”.

اذ لاتزال إسرائيل تواصل تهديداتها بشنّ حرب واسعة على لبنان، وسط ارتفاع منسوب التوتر بين إسرائيل وحزب الله، هذا وهدد زعيم حزب “الوحدة الوطنية” في إسرائيل بيني غانتس الحزب بدفع الثمن.

وقال الوزير السابق في حكومة الحرب: “إن على حزب الله أن يقرر ما إذا كان لبنانياً أم إيرانياً أو سيدفع الثمن”.

كما تابع أن “لبنان سيدفع الثمن إذا استمر الوضع كما هو في الحدود الشمالية”.

وكان غانتس قال الأسبوع الماضي: “إن الجيش الإسرائيلي قادر على تدمير القدرات العسكرية لحزب الله في غضون أيام”.

وأضاف غانتس في مؤتمر صحافي، أن “التحدي الرئيسي الذي تواجهه إسرائيل هو إعادة سكان الجنوب والشمال إلى منازلهم حتى لو كان الثمن التصعيد”.

كما تابع وزير حكومة الحرب السابق أن “الثمن الذي ستدفعه إسرائيل سيكون باهظا. نحن بحاجة إلى دعم مؤسساتنا. نحن بحاجة إلى الاستعداد لحوادث كبيرة، يجب أن نحاول تجنب ذلك”.

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