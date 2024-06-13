إسرائيل تتوعد الحكومة اللبنانية.. وعضو بالكنيست يطالب بضرب الضاحية الجنوبية!

قالت إسرائيل (الخميس 13-6-2024) إن حزب الله وإيران والحكومة اللبنانية يتحملون “المسؤولية الكاملة” عن تزايد العنف عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وألمحت إلى أن تصعيدا قد يجري التخطيط له.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر “لبنان وحزب الله، بتوجيه من إيران، يتحملان المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الأمني ​​في الشمال”.

وأضاف “سواء من خلال الجهود الدبلوماسية أو غير ذلك، فإن إسرائيل ستستعيد الأمن على حدودنا الشمالية”.

من ناحية أخرى، قال رئيس حزب نوعام، عضو الكنيست آفي ماعوز أن “شعب إسرائيل يدرك أن دولة إسرائيل تخوض حرب وجود وهي مستعدة لتدمير أعدائها، لقد حان الوقت لتحقيق النصر على جميع الجبهات، وحان الوقت لاستعادة الردع، حان وقت الضاحية الجنوبية”.