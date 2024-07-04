إسرائيل تتوعد برد قوي.. وخرق جدار الصوت يبث الرعب في عدة مناطق لبنانية

قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن طائرات إسرائيلية اخترقت صباح (الخميس 4-7-2024) حاجز الصوت فوق مناطق كثيرة بلبنان.

وتسببت تلك الغارات الوهمية بتوتر للأعصاب ورعب في بيروت وأنحاء لبنان لليوم الثاني على التوالي بسبب أصوات الانفجارات المدوية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ديفيد منسر، الخميس، أن إسرائيل سترد بقوة على جميع هجمات حزب الله بعد أن أطلق وابلاً من الصواريخ.

وقال منسر خلال مؤتمر صحافي: “ستعيد إسرائيل إرساء الأمن على حدودنا الشمالية، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية أو غير ذلك”.

من ناحية أخرى قال مسؤول بالبيت الأبيض إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين ناقش الجهود الفرنسية والأمريكية لاستعادة الهدوء خلال اجتماعات مع المسؤولين الفرنسيين أمس الأربعاء.

وقال المسؤول إن “فرنسا والولايات المتحدة تشتركان في هدف حل الصراع الحالي عبر الخط الأزرق بالوسائل الدبلوماسية، مما يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم مع ضمانات طويلة الأمد بالسلامة والأمن”، في إشارة إلى الخط الفاصل بين الجارتين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الأربعاء إن القوات الإسرائيلية تضرب حزب الله “بقوة شديدة كل يوم” وستكون جاهزة لاتخاذ أي إجراء ضروري ضد الجماعة، لكن الأفضلية للتوصل إلى ترتيب عن طريق التفاوض.

وأطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل أمس الأربعاء أيضا ردا على مقتل ناصر.

ووفقا لإحصاءات رويترز، أسفرت الهجمات الإسرائيلية في لبنان عن مقتل أكثر من 300 من مقاتلي حزب الله ونحو 90 مدنيا.

وتقول إسرائيل إن إطلاق النار من لبنان أدى إلى مقتل 18 جنديا و10 مدنيين.