إسرائيل تتوعّد: "سنعيد لبنان إلى العصر الحجري" في أيّ حرب مع "حزب الله"

في ظلّ تقارير عن تصاعد احتمال وقوع مواجهات بين تل أبيب وحزب الله، هددت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، “بإعادة لبنان إلى العصر الحجري” في أيّ حرب تدخلها مع الحزب، وذلك بعد مناوشات على مدى أسابيع بين الطرفين على الحدود الجنوبية للبنان، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

فقد قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في بيان: “لا ترتكبوا خطأ. لا نريد حربًا. لكننا مستعدون لحماية مواطنينا وجنودنا وسيادتنا”. وكان يقصد بكلامه “حزب الله”.

يأتي ذلك بينما شهدت الأسابيع القليلة الماضية مواجهات بين مدنيين لبنانيّين ومجموعة واحدة على الأقل من عناصر حزب الله من جهة، وقوات العدو الإسرائيليّ على الحدود اللبنانيّة الجنوبيّة.

كما قدّر مسؤولون في جيش العدوّ أنّ احتمالية الحرب مع “حزب الله” هي الأعلى منذ عام 2006.

خطر اندلاع مواجهات في لبنان

فقد نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الإثنين، عن مسؤولين أمنيين وضباط في الجيش الإسرائيلي، لم تسمهم: “أنّ خطر اندلاع حرب مع حزب الله عبر الحدود الشمالية، هو الأعلى منذ نهاية حرب لبنان الثانية في عام 2006”.

وأضافت: “يشعر المسؤولون العسكريون بالقلق من أن (الأمين العام لحزب الله حسن) نصر الله يدرك الضعف الإسرائيلي وسط الاحتجاجات على التشريعات القضائية، وقد يختبر صبر الجيش على الرغم من خطر نشوب صراع شامل”.

فيما يتوقع المسؤولون الأمنيون في إسرائيل، سيناريو “حرب معقدة” مع “حزب الله” اللبناني المدعوم من إيران، وقالوا إن إسرائيل قد تواجه آلاف الصواريخ في اليوم الواحد، مشككين في ذات الوقت بقدرة “القبة الحديدية” على اعتراض الصواريخ المتوجهة إلى المناطق المحتلة.

بدوره، قال موقع “I24News” الإسرائيلي، الإثنين، إنّ توقع المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين حدوث حرب، يأتي بعد مواجهة زيادة الحوادث على الحدود اللبنانية الجنوبية في الأسابيع الأخيرة.

كما نقل الموقع عن صحيفة “إسرائيل هيوم”، قولها، إنّ المسؤولين لا يستبعدون إمكانية مشاركة الفصائل في غزة والضفة الغربية أيضًا في القتال؛ “مما يعرّض إسرائيل لتهديدات متعددة”، وأضافوا أنهم “يخشون بشكل خاص أعمال الشغب داخل المجتمع العربي الإسرائيلي، وهو السيناريو الذي يعتبرونه الأكثر رعبًا”.