إسرائيل تحذر من أنها قادرة على إعادة لبنان "للعصر الحجري"

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زيارة لواشنطن من أن الجيش الإسرائيلي قادر على إعادة لبنان “إلى العصر الحجري” في أي حرب مع حزب الله، لكنه قال إن الحكومة تفضل حلا دبلوماسيا للوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وفي حديث لصحفيين، قال غالانت أيضا إنه ناقش مع كبار المسؤولين الأمريكيين مقترحاته “لليوم التالي” لحكم غزة بعد الحرب والتي ستشمل فلسطينيين محليين وشركاء إقليميين والولايات المتحدة، لكنه وصف العملية بأنها ستكون “طويلة ومعقدة”.

وفي آخر المستجدات شن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ قرابة العاشرة من مساء (الأربعاء 26-6-2024) عدوانا جويا مستهدفا حي المشاع في مدينة النبطية بصاروخين من نوع جو أرض وفقاً لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقطع فيديو يظهر دمار كامل للمبنى المستهدف بالغارة الإسرائيلية، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

فيما تحدثت معلومات أولية عن وجود حالات اختناق وإصابات بين المواطنين جراء الغارة الإسرائيلية.