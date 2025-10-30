إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها في لبنان.. وساعر يتهم "حزب الله" بمحاولة إعادة البناء والتسلح

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، إن حزب الله “يكثف جهود إعادة بناء قدراته والتسلح”. وحذّر ساعر قائلاً: “لن ندفن رأسنا في الرمال بينما يعيد حزب الله بناء نفسه”.

يأتي هذا بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد اليوم اجتماعاً أمنياً مصغراً بشأن لبنان. ونقلت الهيئة عن مسؤول لم تسمه قوله إن “حزب الله ينجح إلى حد ما في إعادة بناء قدراته العسكرية”.

كما ذكرت أن إسـرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن وتيرة الضربات الإسـرائيلية على لبنان ستتزايد وأن إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها في لبنان.

ومع اقتراب مرور عام على وقف لإطلاق النار أنهى حرباً استمرت سنة بين إسرائيل وحزب الله، تواصل تل أبيب شن غارات، خصوصاً على جنوب لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب تتهمهم بنقل وسائل قتالية أو محاولة إعادة بناء قدرات الحزب الذي أنهكته الحرب الأخيرة، كما أبقت على قوات في نقاط حدودية.

ونص الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كلم من الحدود مع إسرائيل)، وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.

كما نص على انسحاب إسرائيل من المناطق التي تقدّمت إليها خلال الحرب الأخيرة، إلا أن إسرائيل أبقت قواتها في خمس تلال استراتيجية في الجنوب.

وقرّرت الحكومة، بضغط أميركي، في أغسطس (آب)، تجريد حزب الله من سلاحه. ووضع الجيش اللبناني خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة سارع الحزب إلى رفضها.