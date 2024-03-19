إسرائيل تستعدّ.. تكليف لواء "هحاريم" على الحدود مع سوريا ولبنان

تزايدت حدة التوتر والقصف المتبادل على جانبي حدود لبنان الجنوبية ومنطقة الجولان السورية المحتلة، الأمر الذي دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ إجراء عسكري لافت.

فقد أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تشكيل لواء إقليمي جديد على الحدود مع سوريا ولبنان.

وسيتم تكليف لواء “هحاريم”، أو لواء الجبال، بمناطق جبل الشيخ وجبل دوف، تحت فرقة “باشان” 210، ليحل محل لواء “الحرمون” الإقليمي 810 الحالي، بحسب الجيش.

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن اللواء الجديد تم تشكيله “كجزء من الرد العملياتي على الوضع على الحدود الشمالية ووفقاً لتقييم الوضع”.

وقال إنَّ اللواء سيبدأ نشاطه خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أنه سيتم تعيين العقيد ليرون أبلمان كأول قائد للواء الجبال الإقليمي.

واشنطن مستعدة لتمويل الجيش اللبناني

في سياق متصل نقلت قناة العربية عن مصادر أن رئيس الأركان الأميركي أكد استعداد واشنطن لتمويل الجيش اللبناني، واستعدادها كذلك لرعاية البنية العسكرية الشاملة في الجنوب .

وأشارت المصادر إلى أن أميركا أبلغت لبنان أنها لا تستطيع منع الحرب إذا قرر حزب الله التصعيد

كما طلبت واشنطن من الجيش اللبناني نشر أعداد كبيرة من الجنود على الحدود.

ميدانياً، شن الطيران الإسرائيلي غارة على محيط بلدة مروحين جنوبي لبنان، كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة العديسة.

وأطلق العدو نيران رشاشاته الثقيلة فجراً، باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب في القطاع الأوسط من مواقعه المتاخمة للخط الأزرق.

وتعرّضت بلدة حانين في القطاع الشرقي لقصف مدفعي، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات وشبكة الكهرباء.