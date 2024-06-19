إسرائيل تستكمل مسلسل الاستهدافات.. وحزب الله نعى مقاتلين

نعى حزب الله (الأربعاء 19-6-2024)، “حسن محمد علي صعب (صادق) مواليد عام 1970 من بلدة يارون في جنوب لبنان.

وقال بيان الحزب: “إن صعب ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

كما نعى الحزب جهاد أحمد حايك “حيدر” مواليد عام 1999 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان.

وصباح اليوم الأربعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن الطيران الإسرائيلي أغار على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل وأسفر عن وقوع إصابات.

فيما انفجرت مسيّرة إسرائيلية قرب سيارة في بلدة الوزاني بجنوب لبنان ونجاة سائقها بعد رمى بنفسه خارج السيارة.

كما شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على طريق الشبريحا البرغلية في منطقة صور جنوبي لبنان.

في حين، تتواصل العمليات العسكرية جنوب لبنان، وفي آخر المستجدات الميدانية استهدف قصف إسرائيلي أطراف بلدة كفركلا في الجنوب، في حين أطلق الجيش الإسرائيلي رشقات رشاشة ثقيلة باتجاه البلدة.

وفي هذا الصدد، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف مدينة الخيام.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيّرة.