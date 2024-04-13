إسرائيل تستهدف راعياً لبنانياً باستخدام قنابل "إنيرغا"

شهدت بلدة الغجر اللبنانية ليلة السبت 13 نيسان/أبريل 2024، استهدافا مروّعا من قبل العدو الإسرائيلي، حيث تم إطلاق 3 قنابل “إنيرغا” باتجاه الراعي (تيسير الأحمد) أثناء قيامه برعاية الأبقار في المنطقة.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن هذا الاعتداء الخطير جاء أثناء قيام الأحمد بأعماله الروتينية كراعٍ للأبقار.ث يأتي هذا الهجوم ضمن سياق التصعيد المتزايد على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.

تنديدًا بالاعتداء الإسرائيلي، يجدد اللبنانيون دعوتهم للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمنع المزيد من التصعيدات وحماية السكان اللبنانيين من هذه الأعمال العدوانية.