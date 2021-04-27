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إسرائيل تسقط طائرة مسيّرة لحزب الله اجتازت الحدود الجنوبية وتعثر على أخرى

27 - أبريل - 2021
الحدود الجنوبية للبنان

الحدود الجنوبية للبنان

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غرّد المتحدّث بإسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي على حسابه عبر تويتر, كاتباً:

“قوات جيش الدفاع تسقط مسيرة تابعة لـ حزب الله وتعثر على أخرى تم اسقاطها على الحدود اللبنانية قبل أسابيع حيث رصدت القوات المسيرة الاولى بعد ان اخترقت المجال الجوي الاسرائيلي من لبنان وقامت باسقاطها”.

وأضاف “كما عثرت القوات على مسيرة أخرى لحزب الله تم اسقاطها بعد تسللها من لبنان”.

 

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