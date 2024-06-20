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إسرائيل تعلن إخلاء بلدة الجش في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان

منذ 7 دقائق
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أفادت قناة “الحدث”، اليوم الاربعاء، بأن “إسرائيل تعلن إخلاء بلدة الجش في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان”.

بدوره، أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت رسميا، إضافة بلدة الجش في الجليل الأعلى، إلى قائمة التجمعات السكنية الحدودية المخلاة على بُعد أقل من خمسة كيلومترات عن الحدود مع لبنان.

وفي وقتٍ سابق أمس الأربعاء، أعلن “حزب الله”، عن تنفيذ ثلاث عمليات جديدة استهدفت مواقع إسرائيلية عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة، إذ تأتي هذه العمليات في سياق التوتر المستمر بين الجانبين.

وأفاد “حزب الله” في بيانه أن العمليات بدأت عند الساعة الرابعة بعد الظهر، حيث استهدفت العملية الأولى موقع جل العلام بقذائف المدفعية.

وفي العملية الثانية، استهدف الحزب تجمعاً لجنود إسرائيليين داخل موقع الراهب.

وبينما طالت العملية الثالثة تموضعاً إسرائيلياً داخل موقع البغدادي بواسطة مروحية انقضاضية.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل شبه يومي.

وتعكس هذه العمليات استمرار التوتر والتصعيد العسكري على الحدود بين لبنان وإسرائيل، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

 

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