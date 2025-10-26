إسرائيل تعلن استهداف قياديين من حزب الله في غارتين على البقاع والناقورة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذه غارتين جويتين في لبنان، قال إنهما استهدفتا عنصرين من حزب الله في كلٍّ من منطقة البقاع والناقورة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة “إكس” أن الغارة الأولى في البقاع أدت إلى مقتل علي حسين الموسوي، الذي وصفه بأنه “تاجر أسلحة ومهرّب تابع لحزب الله”، مشيراً إلى أنه “تورط في شراء ونقل أسلحة من سوريا إلى لبنان وساهم في أعمال تسليح الحزب خلال العام الماضي”.

وأضاف أدرعي أن الموسوي كان “يشرف بشكل مباشر على عمليات تهريب الأسلحة لصالح الحزب”، واصفاً إياه بأنه “عنصر أساسي في جهود إعادة بناء القدرات العسكرية للحزب”.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن غارة أخرى نُفذت في الناقورة جنوب لبنان استهدفت عبد محمود السيد، الذي قال إنه “المندوب المحلي لحزب الله في بلدة البياضة”، مدعياً أنه كان “مسؤولاً عن التنسيق بين الحزب وسكان المنطقة في ملفات اقتصادية وعسكرية، وساهم في محاولات ترميم قدراته الميدانية”.