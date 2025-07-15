إسرائيل تعلن استهداف مواقع لوحدة الرضوان في البقاع.. ووزارة الصحة تكشف حصيلة الغارات!

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة “إكس”، مشاهد مصوّرة قال إنها توثّق الغارات التي نفّذها سلاح الجو الإسرائيلي في منطقة البقاع في وقت سابق من اليوم، مشيرًا إلى أنها استهدفت مواقع تابعة لحزب الله.

وقال أدرعي في منشوره إن “الجيش أغار في منطقة البقاع على معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله، بالإضافة إلى استهداف عناصر مسلّحة ومستودعات أسلحة”، معلناً أن تلك المواقع تُستخدم من قبل الحزب لتخزين ونقل أسلحة وذخائر تُوجّه لاحقًا إلى جنوب لبنان.

وأضاف أدرعي أن “الغارات تأتي ضمن سلسلة عمليات تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية لحزب الله، ومنع تموضعه العسكري في عمق الأراضي اللبنانية، وخصوصًا في البقاع”، واصفًا المستهدفين بأنهم “عناصر إرهابية تهدد أمن إسرائيل ومواطنيها”.

#عاجل 🔸 مشاهد من الغارات التي شنها سلاح الجو في منطقة البقاع في لبنان 🔸في وقت سابق اليوم أغار جيش الدفاع في منطقة البقاع في لبنان على معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان في حزب الله إلى جانب عناصر إرهابية ومستودعات أسلحة استخدمها حزب الله الارهابي pic.twitter.com/kUV1AwhxFy — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 15, 2025

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن “غارات العدو الإسرائيلي على محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل اليوم أدت إلى سقوط 12 قتيلا وإصابة 12 بجروح.

وذلك وفق التالي:

– الغارة على وادي فعرا قضاء بعلبك أدت إلى سقوط اثني عشر قتيلا، سبعة من الجنسية السورية وخمسة لبنانيين إضافة إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

– الغارات الصباحية على محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل أدت إلى إصابة تسعة مواطنين بجروح”.