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إسرائيل تعلن استهداف مواقع لوحدة الرضوان في البقاع.. ووزارة الصحة تكشف حصيلة الغارات!

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 15 - يوليو - 2025 8:18 مساءً
غارات إسرائيلية على البقاع

غارات إسرائيلية على البقاع

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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة “إكس”، مشاهد مصوّرة قال إنها توثّق الغارات التي نفّذها سلاح الجو الإسرائيلي في منطقة البقاع في وقت سابق من اليوم، مشيرًا إلى أنها استهدفت مواقع تابعة لحزب الله.

وقال أدرعي في منشوره إن “الجيش أغار في منطقة البقاع على معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله، بالإضافة إلى استهداف عناصر مسلّحة ومستودعات أسلحة”، معلناً أن تلك المواقع تُستخدم من قبل الحزب لتخزين ونقل أسلحة وذخائر تُوجّه لاحقًا إلى جنوب لبنان.

وأضاف أدرعي أن “الغارات تأتي ضمن سلسلة عمليات تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية لحزب الله، ومنع تموضعه العسكري في عمق الأراضي اللبنانية، وخصوصًا في البقاع”، واصفًا المستهدفين بأنهم “عناصر إرهابية تهدد أمن إسرائيل ومواطنيها”.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن “غارات العدو الإسرائيلي على محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل اليوم أدت إلى سقوط 12 قتيلا وإصابة 12 بجروح.

وذلك وفق التالي:

– الغارة على وادي فعرا قضاء بعلبك أدت إلى سقوط اثني عشر قتيلا، سبعة من الجنسية السورية وخمسة لبنانيين إضافة إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

– الغارات الصباحية على محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل أدت إلى إصابة تسعة مواطنين بجروح”.

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