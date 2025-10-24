إسرائيل تغتال قيادي كبير في حزب الله بجنوب لبنان.. من يكون؟

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه قام باغتيال القيادي البارز في حزب الله عباس حسن كركي في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في قرية تول جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة اكس: “هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة النبطية في جنوب لبنان وقضى على المدعو عباس حسن كركي مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله.”

كما أضاف: “قاد المدعو عباس كركي في الفترة الأخيرة وأشرف على عمليات اعادة اعمار قدرات القتال في حزب الله وساهم في المحاولات لاعادة اعمار بنى تحتية جنوب نهر الليطاني والتي تم تدميرها خلال الحرب وخاصة خلال عملية سهام الشمال. كما شغل منصب مسؤول اعمار بناء القوة في حزب الله وأدار عمليات لنقل وتخزين وسائل قتالية في جنوب لبنان. كما شغل على مدار السنوات الأخيرة سلسلة من المناصب في حزب الله.”

وقتل شخصان وأصيب اثنان آخران بجروح، الجمعة، بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة تول بقضاء النبطية جنوب لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن “غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة تول قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطنين اثنين بجروح”.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت الوكالة الوطنية بأن “مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ سيارة على طريق في بلدة تول، ما أدى إلى اندلاع النيران بالسيارة المستهدفة”.

كما ألقت مسيّرة اسرائيلية، قبل ساعات، قنبلة صوتية، بالقرب من جرافة في الحي الغربي في مدينة الخيام قضاء مرجعيون جنوب لبنان، دون وقوع إصابات، وفقا للوكالة ذاتها.​​​​​​​

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق، الذي توصلت إليه مع “حزب الله” في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وتستمر باحتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.