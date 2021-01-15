إسرائيل تفرج عن الراعي حسن زهرة

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن الراعي اللبناني حسن زهرة بعدما اختطفه الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء 15 كانون الثاني 2021 في خراج بسطرة ـــ كفرشوبا.

وفي السياق، غرد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه عبر تويتر قائلا: “”أعيد صباح اليوم الى لبنان راعي الماشية اللبناني الذي تم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي بعد ان اجتاز عمدًا الحدود مع إسرائيل في منطقة جبل الروس حيث تم تسليمه الى الصليب الأحمر عبر معبر راس الناقورة”.

أعيد صباح اليوم الى لبنان راعي الماشية اللبناني الذي تم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي بعد ان اجتاز عمدًا الحدود مع إسرائيل في منطقة #جبل_الروس حيث تم تسليمه الى الصليب الأحمر عبر معبر راس الناقورة. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 15, 2021