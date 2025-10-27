إسرائيل تكشف: حزب الله هرّب مئات الصواريخ من سوريا إلى لبنان

أشارت هيئة البث الإسرائيلية أن حزب الله هرّب الأشهر الماضية مئات الصواريخ من سوريا إلى لبنان، لافتة إلى ان الجيش الاسرائيلي أحبط بعملية جزءا فقط من هذه الصواريخ.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين ان إسرائيل أبلغت واشنطن حاجتها لـ ” مواصلة الهجمات في لبنان”، كما أبلغت واشنطن بتفاصيل تهريب حزب الله للصواريخ من سوريا إلى لبنان.

هذا ووصلت بعد ظهر اليوم الأثنين 27\10\2025 الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس الى لبنان.

واكدت مصادر أميركية معنية مباشرةً بالتفاوض، في حديث للـmtv، أن “ أورتاغوس ستركّز في مباحثاتها على ضرورة منع “حزب الله” من إعادة بناء نفسه والتسلّح من جديد”، كاشفة عن أن “السفير الأميركي ميشال عيسى سيعمل على الموضوع فور تسلم مهامه”.

وقالت المصادر: “أورتاغوس “عالأكيد حاملة معها شي” وإلا كانت اكتفت بحضور لجنة “الميكانيسم” كما فعلت في المرتين السابقتين، فالأمور ضبابية في ظل الحديث عن تصعيد إسرائيلي تجاه لبنان”.

كما أكدت أنه “لا يوجد أي تهديد باندلاع حرب فهذا كلام مختلق ولا أساس له من الصحة، وأورتاغوس ستكمل عملها الذي تقوم به مع لجنة الميكانيسم”.

وشددت على أن “الكلام أن إسرائيل رفضت اقتراح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التفاوض بوساطة أميركية وأممية تماماً كما حصل في الترسيم البحري غير صحيح”.