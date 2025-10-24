إسرائيل تنهي أضخم مناورة عسكرية لها على حدود لبنان.. وتعلن جهوزيتها لمواجهة أي تهديد!

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن الفرقة 91 أنهت مساء أمس الخميس، بالتعاون مع المركز الوطني للتدريب البري، أكبر مناورة تدريبية منذ بداية الحـرب على الحدود مع لبنان، استمرت خمسة أيام متواصلة.

وأشار البيان إلى أن المناورة هدفت إلى تعزيز الجاهزية العملياتية الدفاعية والهجومية في جميع السيناريوهات، بما يشمل تعبئة الاحتياطيات وبناء القوة بسرعة والتنسيق بين القوات البرية والجوية والبحرية. وأوضح أن التمارين تم تصميمها وفقاً للوضع العملياتي الحالي بعد العمليات الأخيرة في جنوب لبنان، التي أسفرت عن تراجع قدرات التنظيمات المسلحة في المنطقة.

كما تضمنت المناورة أيضاً تدريب وحدات الدعم اللوجستي والطبي والتكنولوجي والصيانة على التعامل مع الطوارئ، بما في ذلك إخلاء الجـرحى تحت النار وتقديم الدعم الفني واللوجستي في الظروف الحرجة. كما تم التركيز على التنسيق مع السلطات المحلية والقوى الأمنية الأخرى مثل الدفاع المدني، والهلال الأحمر الإسرائيلي، والشرطة، لضمان استجابة متكاملة في حال وقوع أي حادث.

وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في تعزيز جاهزيته لمواجهة أي تهـديد، والحفاظ على جهوزية كاملة لجميع السيناريوهات، مع مواصلة تطوير الخطط العملياتية وتطبيق الدروس المستفادة من المعـارك السابقة.

#صور اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب، لتعزيز الجاهزية العملياتية في الدفاع والهجوم – بحرًا وجوًا وبرًا 🔸اكتمل مساء أمس تمرين مكثف استمر خمسة أيام لقوات جيش الدفاع بقيادة الفرقة 91 بهدف رفع مستوى الجاهزية لسيناريوهات الطوارئ القصوى في مجال…

والأحد (19 أكتوبر) أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطلق مناورات عسكرية، مخططة مسبقاً، على نطاق واسع لمدة 5 أيام على طول الحدود مع لبنان، وفي التجمعات الإسرائيلية بالمنطقة.

وقال الجيش إن المناورات، التي تبدأ مساء الأحد وتنتهي مساء الخميس، ستحاكي «سيناريوهات متنوعة، بما في ذلك الدفاع عن المنطقة، والاستجابة للتهديدات الفورية»، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل».

وحذَّر الجيش من أن السكان قد يسمعون دوي انفجارات، وسيكون هناك جنود يؤدون دور قوة معادية، إلى جانب زيادة في حركة الطائرات المسيّرة والطائرات والقطع البحرية والجنود في منطقة الجليل.

كما ذكرت صحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي، بدأ الأحد، أوسع مناورة عسكرية له منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، بمشاركة الفرقة 91 التابعة للقيادة الشمالية، على طول الحدود مع لبنان، لاختبار قدراته الهجومية والدفاعية في مواجهة أي تصعيد محتمل مع حزب الله.

وذكرت الصحيفة أن التدريب، الذي يستمر عدة أيام، يُعد الأكبر منذ الحرب الأخيرة على غزة، ويهدف إلى محاكاة سيناريوهات قتال متعددة الجبهات، تشمل هجمات صاروخية من لبنان ومحاولات تسلل إلى الداخل الإسرائيلي.

وأشارت معاريف إلى أن المناورة تركز على القتال في مناطق مأهولة والتعامل مع مفاجآت ميدانية غير متوقعة، مستذكرةً أن الجيش الإسرائيلي فشل في توقع نمط هجوم حماس في 7 أكتوبر رغم تدريباته المكثفة على حرب الأنفاق.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يسعى من خلال هذه المناورة إلى تفادي تكرار أخطاء الماضي، مثل المفاجأة التي تعرض لها في حرب 6 أكتوبر 1973، وحرب لبنان الثانية عام 2006، مؤكدة أن “الخبرة العسكرية أثبتت أن الواقع الميداني لا يشبه التدريبات مهما بلغت دقتها”.

ولفتت الصحيفة إلى أن المناورات تجري في ظرف حساس على الحدود الشمالية، إذ يسعى حزب الله إلى إعادة بناء قوته العسكرية بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة، واستعادة نشاطاته الميدانية وعمليات تهريب الأسلحة، رغم الخسائر التي لحقت به.

وأضافت أن الحزب يعمل على إخراج الصواريخ والأسلحة من مستودعات تضررت جزئيًا خلال القصف الإسرائيلي، محاولاً ترميم منظومته الدفاعية، مع تزايد المؤشرات على تحركات لعناصره في جنوب لبنان.