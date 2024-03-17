إسرائيل تهدد.. الحرب مع حزب الله تقترب ولبنان سيتحمل العواقب

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي يقترب باستمرار من الحرب مع حزب الله وسيتحمل لبنان عواقبها، وفقاً لما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأحد) أن طيرانه قصف خلال الليل مجمعاً عسكرياً تابعاً لـ«حزب الله» اللبناني في منطقة الخيام، مضيفاً أن ذلك جاء رداً على عمليات إطلاق النار باتجاه مدينة عكا.

وبالإضافة إلى ذلك، قصفت طائرات إسرائيلية الليلة الماضية موقع مراقبة لـ«حزب الله» في منطقة كفركلا. وفي الوقت نفسه شنت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفاً «لإزالة تهديد في منطقة الميسات»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وتابع بيان الجيش الإسرائيلي بأن الليلة الماضية شهدت أيضاً عدداً من عمليات الإطلاق من لبنان، باتجاه مناطق الغجر وهار دوف، وأن الجيش الإسرائيلي رد على مصادر النيران. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، حسب البيان.