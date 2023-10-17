"إسرائيل" تُحذّر حزب الله من ارتكاب "أيّ غلطة"!

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من الحدود الشمالية، أنّه “إذا ارتكب حزب الله أي غلطة فسيُدمّر”، بحسب ما نقلت قناة “الجزيرة”.

وفي وقت سابق اليوم، كان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، قد أشار إلى أنّ “الدولة اللبنانية رهينة بيد حزب الله”، قائلًا: “سنعيد لبنان إلى العصر الحجري إذا هاجمنا الحزب”.

كما لفت إلى “أننا سنتصدى إلى أي عملية عسكرية تنطلق من المنطقة الشمالية”، وفق تعبيره، لافتًا إلى أنه “إذا تدخّل أعداؤنا بسبب الحرب على غزة فالولايات المتحدة ستتدخّل”.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنّ “إسرائيل شهدت زيادة في أنشطة حزب الله على الحدود الشمالية”.

يأتي ذلك في وقت تجدد القصف المتبادل والمتقطع في الجنوب بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و”حزب الله”، الذي أعلن في سلسلة بيانات عن عدد من العمليات العسكرية التي نفذها ضدّ جيش العدو موقعًا إصابات مؤكدة في صفوفه.

في هذا الإطار، نعى “حزب الله” خمسة من عناصره هم محمود أحمد بيز “كاظم” من بلدة مشغرة، وحسين عباس فصاعي “ساجد كربلا” من بلدة كونين، وحسين هاني الطويل “ربيع” من بلدة خربة سلم، ومهدي محمد عطوي “أمير كربلا” من بلدة كونين، وابراهيم حبيب الدبق من بلدة كونين وسكان بلدة عيتيت الجنوبية.

ومساء اليوم، أعلن جيش الاحتلال أنّه يقصف أهدافًا تابعة لحزب الله في لبنان.

إلى ذلك، نفذ جيش الاحتلال غارة جوية وأطلق صاروخين على خراج بلدة راميا من جهة بيت ليف.

فيما أطلقت مسيّرة إسرائيلية معادية صاروخين باتجاه نقطة خالية بالقرب من “تل النحاس” شمال بلدة كفركلا.