الأحد 4 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 17 ديسمبر 2023 |
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"إسرائيل" تُعوّل على دور فرنسا: ليس لدينا أي نيّة لفتح جبهة مع لبنان

منذ 12 دقيقة
جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية

جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية

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رأى وزير خارجية العدو الإسرائيلي إيلي كوهين أنه بإمكان فرنسا أداء “دور هام” لمنع اندلاع حرب في لبنان، في ظل القصف اليومي المتبادل عبر الحدود بين “إسرائيل” و”حزب الله”، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، كما نقلت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال كوهين: “بإمكان فرنسا أداء دور إيجابي وهام لمنع حرب في لبنان”، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك في تل أبيب مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا التي من المقرر أن تزور بيروت الإثنين.

وشدد كوهين على أن “ليس لدى (إسرائيل) أي نية لفتح جبهة أخرى على حدودنا الشمالية، لكننا سنقوم بكل ما يلزم لحماية مواطنينا”، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن “أكثر من 50 ألف إسرائيلي نزحوا من الحدود الشمالية مع لبنان”، مضيفًا: “علينا ضمان أمنهم ليتمكنوا من العودة إلى منازلهم”.

ورأى كوهين أن “الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي إجبار حزب الله على الانسحاب شمال نهر الليطاني” موضحًا “هناك طريقتان للقيام بذلك: إما بالديبلوماسية وإما بالقوة”، بحسب تعبيره.

بدورها، أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية عن قلق بلادها “البالغ” إزاء الوضع في قطاع غزة، مطالبة بـ”هدنة جديدة فورية ومستدامة”، وقالت كولونا: “قتل كثير من المدنيين”.

من جانبه، شدد كوهين على موقف الحكومة الإسرائيلية الذي يعتبر أن الدعوة إلى وقف إطلاق النار هي “خطأ” و”هدية لحماس”.

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