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إسرائيل ستبدأ استخراج الغاز من كاريش خلال أيام وعينها على حزب الله

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 7 - أكتوبر - 2022 7:49 مساءً
حقل كاريش

حقل كاريش

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يبدو أن السلطات الإسرائيلية ستبدأ بالفعل بعملية استخراج الغاز من حقل كاريش في البحر المتوسط، في الأيام القليلة المقبلة، وربما يوم الأحد المقبل، وفقاً لما نقلته صحيفة “إسرائيل اليوم”.

وذكرت الصحيفة أنه “في المنظومة الأمنية يستعدون لاحتمال اندلاع مواجهة محدودة مع “حزب الله”، رغم التقديرات بأن احتمالية وقوعها ليست عالية”.

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق، أن “الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة ستبدأ أولًا بعملية اختبار لأنابيب الغاز الواصلة بين المنصة والمنظومة البرية، حيث سيتم فيها ضخ الغاز من البر إلى المنصة”.

وأوضحت إسرائيل، أن استخراج الغاز من حقل “كاريش” سيبدأ فور استكمال الإجراءات اللوجستية والتقنية اللازمة وبمعزل عن تهديدات “حزب الله” باستهداف المنصة، إذا ما بدأ العمل فيها قبل التوقيع على ترسيم الحدود المائية.

وأجرى الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، مناورة عسكرية في الجو والبحر، حاكت الدفاع عن منصة “كاريش” والتصدي لهجوم محتمل بواسطة طائرات مسيرة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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