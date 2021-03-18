إسرائيل لماكرون: سنقصف سلاح حزب الله أينما وُجد

اعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أن “الدولة اللبنانية رهينة بيد تنظيم حزب الله الإرهابي وهي فقدت السيطرة على سياستها الأمنية”.

وقال:”ان حكومة لبنان والدولة تتحمّلان كامل المسؤولية عن أي عمل يقوم به حزب الله ضد مواطني إسرائيل”.

وأوضح أن “الجيش الإسرائيلي يملك آلاف الأهداف في لبنان ولديه قدرات واسعة لتدميرها”، مشيراً إلى أننا “لن نتردد في القصف بقوة عندما تشن عمليات ضدنا من أي مكان فيه أسلحة”.

وأبلغ رئيس الأركان الإسرائيلي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنهم سيقصفون بقوة أي مكان به سلاح لحزب الله أو بنى تحتية إذا تعرضت إسرائيل لعمليات، وذلك بحسب “Kataeb.org”.