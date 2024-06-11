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إسرائيل: لن نتردد في توسيع الحرب مع لبنان في هذه الحالة!

منذ 25 دقيقة
تدريبات عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

تدريبات عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

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أبلغ الوزير الإسرائيلي السابق بيني غانتس، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن إسرائيل لن تتردد في التحرك بشكل حاسم لحماية سكان الشمال وتمكينهم من العودة الآمنة إلى ديارهم.

كما قال: “لن تتردّد إسرائيل في توسيع الحرب بالشمال إذا لم يتراجع حزب الله”.

في سياق متصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء إن صفارات الإنذار أُطلقت للتحذير من قصف صاروخي محتمل بمدينة حيفا الساحلية الشمالية.

وأعلن الجيش في وقت سابق اليوم أنه اعترض “هدفا جويا مشتبها به” قبالة ساحل حيفا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه تم تفعيل صفارات الإنذار في حيفا حيث أُطلق صاروخ اعتراضي تجاه هدف مشبوه لكن تبين فيما بعد أنه “تشخيص خاطئ”.

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