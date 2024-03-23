إسرائيل مصممة على إبعاد "حزب الله" إلى ما بعد الخط الأزرق

نقلت صحيفة “الأنباء الإلكترونية” عن مصادر أمنية قولها إن “اسرائيل مصممة على إبعاد “حزب الله” إلى ما بعد الخط الأزرق”، لافتة إلى أن “الحزب باتَ على معرفة بالنوايا الإسرائيلية وهو ما بدا واضحاً من خلال استهدافه أماكن معينة في مستعمرات المطلة ومسكاف عام وغيرها من المستعمرات المقابلة، بالإضافة إلى العديد من المواقع العسكرية”.

وتوقعت المصادر بقاء الوضع الأمني على حاله حتّى جلاء الموقف من المفاوضات التي تجري في الدوحة بين حماس وإسرائيل برعاية قطرية ومصرية تحت رعاية أميركية لتحقيق وقف لإطلاق النار، خاصةً بعد إخفاق مجلس الأمن في منع إسرائيل من أعمالها الإجرامية ضد الغزاويين.