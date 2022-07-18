الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
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إسقاط مسيّرة لحزب الله تسللت نحو الأراضي الاسرائيلية

منذ 3 دقائق
طائرة مسيرة- أرشيفية

طائرة مسيرة- أرشيفية

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أفادت هيئة البث الاسرائيلية أن الجيش الاسرائيلي أسقط طائرة مسيرة تابعة لـ”حزب الله” اجتازت الحدود من لبنان.

وأوضحت أن المسيرة تحمل كاميرا يبدو أنها قامت بتصوير جوي وتسجيل في الأراضي الاسرائيلية، مضيفة أنها لم تصب باذى مما سيمكن الجيش الاسرائيلي من معرفة المهمة التي نفذتها.

وكشف المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على تويتر أن الجيش الاسرائيلي رصد في وقت سابق اليوم تسلل مسيرة درون من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الإسرائيلية وقام بإسقاطها، لافتا إلى أن وحدات المراقبة الجوية تابعت المسيرة طيلة الحادث.

وأشار أدرعي إلى أنه يبدو أن مسيرة الدرون مرتبطة بحزب الله، مؤكدا مواصلة العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل.

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