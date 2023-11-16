"إشاعات مفبركة".. ما موقف الرئيس عون من التمديد لقائد الجيش؟

نفى المكتب الإعلامي للرئيس السابق ميشال عون الخبر الذي نقله موقع mtv عن مصادر ويتّصل بموقف عون من موضوع التمديد لقائد الجيش.

ووضع المكتب الخبر المذكور “في خانة الإشاعات المفبركة التي تطلقها الغرف السوداء من حين إلى آخر وغب الطلب، لأهداف لم تعد مجهولة على أحد”.

وأضاف: “أما في موضوع التمديد لأي موظّف وتحديدًا قادة الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية، فإنّ موقف الرئيس عون واضح ومعلن ولا لبس فيه وليس بجديد، فهو رافض كليًا لكل ما يشكل مخالفة للقوانين وللدستور الذي سبق وأقسم يمين المحافظة عليه عندما كان رئيسًا”.