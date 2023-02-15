إشكالاتٌ وإطلاق نار.. مجهولون يُثيرون الهلع في طرابلس!

أقدم مجهولون ليلًا على إطلاق النار في عدد من شوارع طرابلس، الأمر الذي أثار هلع الأهالي، لا سيّما وأن الفاعلين كانوا يستقلّون سيارة ترافقها دراجات نارية ويتنقلون بين شوارع المدينة وهم يطلقون الرصاص في الهواء من رشاشات كلاشنيكوف ومسدّسات حربية.

وخلال الساعات الماضية، شهدت طريق المئتين في المدينة إشكالاً بين عائلتين من التابعية السورية تطور إلى إطلاق نار باتجاه أحد المنازل.

كذلك، أقدم مجهولون على إلقاء قنبلة باتجاه بسطة في مجمع المقاهي في مدينة الميناء ولكن القنبلة لم تنفجر، وقد فرّ الفاعلون إلى جهة غير معروفة حتى الآن.

وعلى الفور، حضرت وحدات من الجيش ومنعت المواطنين من الاقتراب وضـربت طوقًا أمنيًا في المكان، فيما عمل الخبير العسكري على تفكيك القنبلة ونقلها إلى مكانٍ آمن.

كما أقدم مجهولون فجرًا على إطلاق النار باتجاه مولّدات اشتراك في طلعة الرفاعية، واقتصرت الأضرار على الماديّات.