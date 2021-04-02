بالفيديو.. إشكال أمام تعاونية الجنوب بسبب إخفاء المواد المدعومة

وقع إشكال بعد ظهر اليوم أمام تعاونية الجنوب في جل البحر في صور، على خلفية اكتشاف بضائع مدعومة مخبأة، مما دفع بعدد من المواطنين بالاحتجاج، لدى إدارة التعاونية.

وتجمهر المحتجون بعد تسريب خبر من قبل احد موظفي التعاونية مفاده بأن المواد المدعومة من سكر وغيرها لا تباع بالسعر المدعوم بل تفرغ من أكياسها وتعبأ بأكياس أخرى لتباع بأسعار مرتفعة، مما أثار حفيظة المواطنين.

وادى الإحتجاج الى وقوع اشكال وتضارب في التعاونية. وعلى الأثر حضرت القوى الأمنية وضربت طوقا في المكان وأقفلت التعاونية. أما الموظف، مسرب الخبر، فحاول احراق نفسه، الا ان القوى الامنية عملت على انقاذه، لكنه كان اصيب ببعض الحروق. ولاحقا حضر عدد من ثوار ساحة العلم في صور الى التعاونية ودخلوا اليها وعثروا بداخلها على مواد مدعومة مخبأة، فنفذوا اعتصاما عند بوابتها احتجاجا على الفساد وسوء الأمانة، مطالبين بمحاسبة الإدارة.

٢/١ ثوار صور والعباسية وبعد كشفهم اخفاء مواد مدعومة تعاونية الجنوب جل البحر في صور تم الاعتداء عليهم من مالكي التعاونية على الرغم من تواجد القوى الامنية #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/xBDXjzZP8y — لبنــــان الحلـــم (@TheLebanonDream) April 2, 2021