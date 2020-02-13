إشكال بين الثوار و مناصري “المستقبل” وسط بيروت

حصل اشكال في ساحة الشهداء بين مناصرين من تيار “المستقبل” وشبان من الحراك. وتخلل الاشكال عمليات كر وفر بين الفريقين وسط حالة من التوتر إذ أقدم شبان على تخريب خيم المتظاهرين في ساحة الشهداء وفق ما نقل شهود عيان.

ويأتي هذا الإشكال عشية ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وكان نشطاء الثورة قد دعوا إلى وقفة موحدة عند ضريح الرئيس رفيق الحريري وسط بيروت، تعبيراً عن موقفهم المتمثل بالوفاء لشهيد لبنان الرئيس رفيق الحريري، ورفضاً لسياسات سعد الحريري المتمثلة بالتسويات والصفقات الرئاسية الخاسرة