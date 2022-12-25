إشكال تطوّر الى استعمال للآلات الحادة والسكاكين

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن إشكال بين عدد من الشبان عند الشارع البحري الجنوبي للمدينة، على خلفية مجهولة تطور الى استعمال للآلات الحادة والسكاكين، وعمل الدفاع المدني على نقل إصابتين الى المستشفى اللبناني – الإيطالي للمعالجة.

وكان لفت وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى أنّ “لبنان ما زال يعيش في أزمات متعدّدة، اقتصاديّة واجتماعيّة وأمنيّة، وازدادت هذه الأزمات منذ انفجار مرفأ بيروت منذ عامين، وصولًا إلى أكثر من عشر جلسات لمجلس النّواب دون انتخاب رئيس للبلاد، ممّا يضع البلاد في فراغ رئاسي غير مسبوق”.

ولفت إلى أنّه “إذا كان يراد لهذه الأزمة أن تُحدث انفجارًا اجتماعيًّا، فقد أثبت اللّبنانيّون أنّهم لا يريدون انفجارًا اجتماعيًّا، كما أنّ العبث بالأمن ممنوع”.