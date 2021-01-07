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إشكال دامٍ في الفرزل أوقع قتلى وجرحى.. وقيادة الجيش توضح التفاصيل

منذ 51 دقيقة
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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أعلنت قيادة الجيش اللّبناني في تغريدةٍ على حسابها عبر “تويتر”، أن “دورية من مديرية المخابرات أحبطت عملية خطف ثلاثة اشخاص في منطقة الفرزل-زحلة وأوقفت اثنين من الخاطفين”.

وفي التفاصيل المنتشرة والتي يتم التداول بها، فقد قتل شربل ن. وعلي ج. واصيب ابن خالة شربل مازن ب. كما أصيب ع. ن. بجروح خطرة اثر اشتباكات، عند الحاجز المشترك على طريق زحلة في منطقة الفرزل.

وحصلت الجريمة بعد أن اقدمت مجموعة من افراد عصابة سلب بقوة السلاح باستدراج شربل وشقيقه وسام وابن خالتهم مازن من حمانا الى امام الحمرا بلازا في زحلة بهدف تصريف سبعة آلاف دولار أميركي.

وتمكنت العصابة من اقناع الأخوين وابن خالتهم بالصعود في سيارتهم وهي من نوع بيكانتو، ولدى وصولهم الى الحاجز المشترك تمكن شربل من لف مقود السيارة فاصطدمت بسيارتين وبالحاجز الوسطي.
عندها ترجل شربل من السيارة وحصل اطلاق نار مع الخاطفين ما ادى الى مقتل علي ج. واصابة عباس ع. ومقتل شربل.
ونقل القتلى والجرحى الى مستشفى الياس الهراوي في زحلة وبوشرت التحقيقات.

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