السبت 7 صفر 1444 ﻫ - 3 سبتمبر 2022 |
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إشكال على خلفية مرور وركن سيارة في كفررمان يوقع 3 جرحى

منذ ساعة واحدة
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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن اشكالًا وقع عصر اليوم في بلدة كفررمان أدى الى إصابة ثلاثة اشخاص، أحدهم في حال حرجة.

وفي التفاصيل، فقد أقدم كل من م.ن وع.ن، وهما من كفررمان، على الاعتداء على المواطنين م.ف ونجليه وهم من بلدة عربصاليم، وذلك على خلفية مرور وركن سيارة، وهاجموهم بقساطل حديدية وآلات حادة وبالضرب على رؤوسهم.

وعملت عناصر من الصليب الاحمر واسعاف النبطية والرسالة الاسلامية على نقل الجرحى الثلاثة الى مستشفيات النبطية.

فيما تولّت القوى الامنية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث. هذا ويسود حال من التوتر البلدة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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