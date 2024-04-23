إشكال وإطلاق نار داخل مخيم البداوي.. هذا ما حصل!

وقع إشكال داخل مخيم البداوي بين أحد عناصر “فتح الانتفاضة” وعنصر من “الجبهة الديمقراطية” التابع لكتيبة علي ابو الشوق، تطور لاحقا الى اشتباك مسلح واطلاق نار كثيف بين كلا الطرفين، ما ادى الى تضرر في السيارات والمباني من دون وقوع اصابات في الارواح.

وسادت أجواء من التوتر على خلفية الاشكال حيث سجل انتشار كثيف لعناصر من الامن الوطني بالاسلحه الخفيفة والمتوسطة، وذلك لفرض الامن داخل المخيم.

وأُفيد بأن “سبب الاشكال ناتج عن قيام المدعو ا.ع.و المحسوب على فتح الانتفاضة بمحاولة وضع “كونتينر” بهدف فتحه كافيتريا على حائط المدعو ع.ص المحسوب على كتيبة علي ابو الشوق”.