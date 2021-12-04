إصابات "كورونا" إلى الارتفاع في لبنان وسط عجز المستشفيات

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابيّة النائب عاصم عراجي عبر “تويتر” قائلاً: “إصابات كورونا بارتفاع، الفحوصات الايجابية أكثر من عشرة في المئة، نسبة إشغال أسرة عنايات كورونا 71 في المئة، المستشفيات عاجزة ومترددة وغير قادرة على رفع الجهوزية الكافية لأسباب مالية ولعدم توفر الكادر التمريضي، المريض غير قادر على دفع الكلفة الاستشفائية، أدوية غالية الثمن، والحكومة لا تجتمع”.
يذكر أن المستشفيات طالبت بقيام 3 مسارات متوازية للصمود امام مواجهة الوباء:
1ـ وضع حل جذري لموضوع مستحقات المستشفيات لدى الجهات الضامنة ومشكلة القيود المفروضة على ودائع المستشفيات في البنوك وصعوبة تأمين السيولة المالية وعدم قدرة المستشفيات على تأمين المواد الأساسية التشغيلية المتعلقة بالطاقة ولا سيما المازوت والأوكسجين بسبب ارتفاع كلفتها، فضلاً عن ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية ارتباطاً بسعر صرف الدولار.
2ـ زيادة حملات التلقيح ضد الفيروس لمتابعة عملية التحصين المستمرة للمجتمع بكل قطاعاته.
3ـ تكثيف الإجراءات الوقائية التي تحد من انتشار العدوى ولا سيما منها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.