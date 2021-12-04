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إصابات "كورونا" إلى الارتفاع في لبنان وسط عجز المستشفيات

4 - ديسمبر - 2021
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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غرّد رئيس لجنة الصحة النيابيّة النائب عاصم عراجي عبر “تويتر” قائلاً: “إصابات كورونا بارتفاع، الفحوصات الايجابية أكثر من ‏عشرة في المئة، نسبة إشغال أسرة عنايات كورونا 71 في المئة، المستشفيات عاجزة ومترددة وغير قادرة على رفع الجهوزية الكافية ‏لأسباب مالية ولعدم توفر الكادر التمريضي، المريض غير قادر على دفع الكلفة الاستشفائية، أدوية غالية الثمن، والحكومة لا تجتمع”.‏

يذكر أن المستشفيات طالبت بقيام 3 مسارات متوازية للصمود امام مواجهة الوباء:‏

‏1ـ وضع حل جذري لموضوع مستحقات المستشفيات لدى الجهات الضامنة ومشكلة القيود المفروضة على ودائع المستشفيات في ‏البنوك وصعوبة تأمين السيولة المالية وعدم قدرة المستشفيات على تأمين المواد الأساسية التشغيلية المتعلقة بالطاقة ولا سيما المازوت ‏والأوكسجين بسبب ارتفاع كلفتها، فضلاً عن ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية ارتباطاً بسعر صرف الدولار.‏

‏2ـ زيادة حملات التلقيح ضد الفيروس لمتابعة عملية التحصين المستمرة للمجتمع بكل قطاعاته.‏

‏3ـ تكثيف الإجراءات الوقائية التي تحد من انتشار العدوى ولا سيما منها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.‏

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