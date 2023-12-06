"إصابات مباشرة" بعد استهداف حزب الله تجمعات للجنود الإسرائيليين

وسط التوترات والقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الجنوبية، أعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، في بيان جاء فيه: “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ “أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ” صدق الله العلي العظيم”.

وأضاف البيان، “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من بعد ظهر ال‏يوم الأربعاء 6-12-2023 تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في موقع جل العلام ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة”. ‏

وأردف، “إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 6-12-2023 تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في كرم التفاح قرب ‏ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة”.

واستكمل، “كما إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر ‏اليوم الأربعاء 6-12-2023 تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في تل شعر مقابل بلدة ‏عيتا الشعب بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة”. ‏

وختم: “‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم”.