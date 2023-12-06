"إصابات مباشرة" بعد استهداف حزب الله تجمعات للجنود الإسرائيليين

وسط التوترات والقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الجنوبية، أعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، في بيان جاء فيه: “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ “أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ” صدق الله العلي العظيم”.
وأضاف البيان، “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 6-12-2023 تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة”.
وأردف، “إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 6-12-2023 تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في كرم التفاح قرب ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة”.
واستكمل، “كما إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 6-12-2023 تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في تل شعر مقابل بلدة عيتا الشعب بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة”.
وختم: “وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم”.