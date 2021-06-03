الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إصابات ووفيات كورونا إلى تراجع مستمر... إليكم التفاصيل

3 - يونيو - 2021
كورونا لبنان

كورونا لبنان

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، تسجيل 165 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 541009، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة.

وفي ظل تراجع مؤشرات وباء كورونا في لبنان، حذر مدير مستشفى الحريري الجامعي، فراس أبيض، من أن الشهرين المقبلين مفصليان، خصوصاً في ظل انخفاض مستوى الالتزام بالإجراءات الوقائية.

واعتبر أبيض أن الأرقام الحالية هي الأدنى منذ أشهر عدة، لأن جزءاً كبيراً من السكان اكتسب بعض المناعة بعد الإصابة، بالتزامن مع حملة التلقيح الجارية. لكن يمكن للوضع أن يتغير.

وأوضح أبيض أن السلالة الهندية انتشرت في العديد من البلدان، وهي معدية أكثر بنسبة 50 في المئة من السلالة البريطانية التي وصلت إلى لبنان في نهاية العام الماضي، بالتزامن مع عودة المغتربين لقضاء العطلة.

وساعدت الأنشطة المتزايدة وقتئذ في انتشار الفيروس ما تسبب بنتائج كارثية. وثمة ظروف مماثلة لها تحدث الآن. فالإجراءات في المطار ليست صارمة. وامتثال غالبية المواطنين لإجراءات السلامة التي تحد من الانتشار منخفض.

وسأل أبيض: هل تنقذنا مناعتنا؟ مجيباً أن المناعة المكتسبة تضمحل بعد الإصابة بستة أشهر. اللقاح يحقق حماية عالية المستوى بعد الجرعتين، لكن فقط 5 في المئة من السكان تلقوا الجرعتين.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير البيئة ناصر ياسين
    وزير البيئة: تغيرات إيجابية في معالجة النفايات الطبية والصحية
    شعار حزب الكتائب اللبنانية
    الكتائب: لتشكيل حكومة من المستقلين فوراً
    الرئيس ميشال عون
    عون: أقسمت وحيداً يمين الاخلاص لدستور الأمة اللبنانية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟