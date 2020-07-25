إصابة ابنة وزيرة الدفاع بفيروس كورونا

وزيرة الدفاع زينة عكر
وزيرة الدفاع زينة عكر

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غردت وزيرة الدفاع زينة عكر على حسابها عبر تويتر قائلة: “قمت وعائلتي بإجراء فحوصات فيروس كورونا وتبين أنها سلبية وللتأكد أعدنا الفحوصات بعد أيام وتبين أن فحص إبنتنا إيجابي وفحوصاتنا سلبية وجاءت نتائج العاملين معنا سلبية أيضا. إبنتنا في الحجر100% وكلنا رجاء بأن يلتزم المواطنون بإرتداء الكمامات واجراءات الوقاية لكي نحدّ من خسائرنا الصحية”.

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