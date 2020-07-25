إصابة ابنة وزيرة الدفاع بفيروس كورونا
غردت وزيرة الدفاع زينة عكر على حسابها عبر تويتر قائلة: “قمت وعائلتي بإجراء فحوصات فيروس كورونا وتبين أنها سلبية وللتأكد أعدنا الفحوصات بعد أيام وتبين أن فحص إبنتنا إيجابي وفحوصاتنا سلبية وجاءت نتائج العاملين معنا سلبية أيضا. إبنتنا في الحجر100% وكلنا رجاء بأن يلتزم المواطنون بإرتداء الكمامات واجراءات الوقاية لكي نحدّ من خسائرنا الصحية”.
قمت وعائلتي بإجراء فحوصات #فيروس_كورونا وتبين أنها سلبية للتأكد أعدنا الفحوصات بعد أيام وتبين أن فحص إبنتنا إيجابي وفحوصاتنا سلبية وجاءت نتائج العاملين معنا سلبية أيضا.
إبنتنا في الحجر100%
وكلنا رجاء بأن يلتزم المواطنون بإرتداء الكمامات واجراءات الوقاية لكي نحدّ من خسائرنا الصحية
— Zeina Akar زينة عكر (@zeinaakar) July 25, 2020